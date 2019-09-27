https://static.news.ru/photo/c76f19b0-e1d7-11e9-8fe6-fa163e074e61_660.jpg Роберт Шварцман Фото: instagram.com/robertshwartzman

Россиянин Роберт Шварцман, входящий в состав команды Prema Racing, стал чемпионом «Формулы-3».

Шварцман стал вторым в первой гонке заключительного этапа чемпионата в Сочи, уступив коллеге по команде новозеландскому спортсмену Маркусу Армстронгу. Третье место в гонке занял финский пилот Нико Кари.

По количеству очков в зачёте пилотов – 202 – Шварцман является абсолютным лидером. Ближе всего к нему индийский спортсмен Джехан Дарувала, на счету которого 157 очков, сообщает РИА Новости .

Завершающий старт сезона намечен на 29 сентября.

Ранее News.ru писал, что Шварцман был назван лучшим новичком 2018 года по версии Международной автомобильной федерации (ФИА). Однако позднее выяснилось, что этот титул россиянин получил по ошибке.