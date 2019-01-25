Чемпионку ОИ в Рио дисквалифицировали за допинг

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отстранила от стартов кенийскую легкоатлетку Джемину Сумсон за употребление допинга.
Спортсменка не сможет выступать на международных соревнованиях на протяжении восьми лет, сообщает пресс-служба организации. Такая жёсткая мера применена к ней, потому что ранее она уже отбывала наказание за приём запрещённых препаратов. Отсчёт новой дисквалификации ведётся с 17 января 2019 года.
Сумсон — победительница Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Она завоевала золото в марафоне.
Как писал News.ru, три российских спортсмена дисквалифицированы за допинг.