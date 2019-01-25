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Чемпионку ОИ в Рио дисквалифицировали за допинг

Джемина Сумгон imago sportfotodienst/Global Look Press

Джемина Сумгон

спорт [ версия для печати ]

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отстранила от стартов кенийскую легкоатлетку Джемину Сумсон за употребление допинга.

Спортсменка не сможет выступать на международных соревнованиях на протяжении восьми лет, сообщает пресс-служба организации. Такая жёсткая мера применена к ней, потому что ранее она уже отбывала наказание за приём запрещённых препаратов. Отсчёт новой дисквалификации ведётся с 17 января 2019 года.

Сумсон — победительница Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Она завоевала золото в марафоне.

Как писал News.ru, три российских спортсмена дисквалифицированы за допинг.


#допинг #легкаяатлетика #олимпиада
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