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Чемпионка по биатлону получила российское гражданство

Арина Пантова instagram.com/arinapantova эксклюзивы

Арина Пантова

спорт [ версия для печати ]

Чемпионка мира среди девушек и призёр юношеских Олимпийских игр в составе сборной Казахстана по биатлону Арина Пантова получила российское гражданство спустя полтора года после переезда в Тюмень вместе с отцом и тренером Дмитрием Пантовым. Теперь спортсменка сможет принимать участие в официальных соревнованиях.

«Наконец-то это свершилось. Тяжелее всего было в самом начале: везде огромные очереди, миллион документов, которые нужно собрать с разных краев города. Какие-то бумаги приходилось ждать по месяцу, часто приходилось ездить в консульство в Омске, несколько раз пришлось съездить в Павлодар и при этом тренироваться и учиться», — рассказала Пантова News.ru.

Пантова считается одной из самых перспективных спортсменок 1999 года рождения и, выступая вне зачёта во всероссийских юниорских соревнованиях, неоднократно показывала лучшие результаты.


#сборнаяРоссии #биатлон
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