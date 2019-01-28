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Чемпионка ОИ в лыжных гонках умерла в Санкт-Петербурге

Нина Балдычёва Игорь Руссак/РИА Новости

Нина Балдычёва

спорт [ версия для печати ]

Советская лыжница, олимпийская чемпионка — 1976 Нина Балдычёва скончалась на 72-м году жизни.

Трагедия произошла 27 января 2019 года в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского комитета по физической культуре и спорту.

Дата и место похорон остаются неизвестными.

Спортсменка — девятикратная чемпионка СССР. Она дважды выигрывала чемпионаты мира. Золотую медаль Олимпиады Балдычёва завоевала в эстафете 4 по 5 км. В её активе есть ещё бронзовая медаль личной гонки тех же Игр, а также серебро в эстафете на Олимпиаде-1980 в американском Лейк-Плэсиде.


#олимпиада #лыжи
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