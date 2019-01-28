Чемпионка ОИ в лыжных гонках умерла в Санкт-Петербурге

Советская лыжница, олимпийская чемпионка — 1976 Нина Балдычёва скончалась на 72-м году жизни.
Трагедия произошла 27 января 2019 года в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского комитета по физической культуре и спорту.
Дата и место похорон остаются неизвестными.
Спортсменка — девятикратная чемпионка СССР. Она дважды выигрывала чемпионаты мира. Золотую медаль Олимпиады Балдычёва завоевала в эстафете 4 по 5 км. В её активе есть ещё бронзовая медаль личной гонки тех же Игр, а также серебро в эстафете на Олимпиаде-1980 в американском Лейк-Плэсиде.