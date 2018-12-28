Чемпионка ОИ по велоспорту завершила карьеру в 24 года

Олимпийская чемпионка 2016 года по велоспорту в дисциплине «кейрин» голландская спортсменка Элис Лигтле объявила о том, что она завершает спортивную карьеру в велоспорте на треке.
«После долгих размышлений приняла решение завершить карьеру в велоспорте на треке», — цитирует спортсменку ad.
По её словам, она искала мотивацию для продолжения выступлений. Такое решение далось представительнице Нидерландов нелегко. Лигтле также поблагодарила всех близких, тренерский штаб и федерацию за работу.
Элис Лигтле является трёхкратной чемпионкой Европы в спринте и кейрине. На её счету также серебро чемпионата мира — 2015 в спринте и две бронзовые награды чемпионатов мира 2016 и 2018 годов в гите.