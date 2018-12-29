Чемпионка ОИ поведала о психическом расстройстве

Олимпийская чемпионка 2018 года канадская фигуристка Габриэль Дэйлман призналась, что страдает депрессией.
«Тревога и депрессия — это ужас. Всё время плачешь. Бывают дни, когда я не могу встать с кровати или набрасываюсь на людей без причины, потому что не могу контролировать свои эмоции», — написала фигуристка в Instagram.
Дэйлман добавила, что каждый день в её состоянии всё меняется. К тому же у фигуристки есть расстройства пищеварения и неприятие красоты вокруг.
На Олимпийских играх в Пхёнчхане канадка выиграла золотую медаль в составе команды. В личных соревнованиях она заняла 15-е место.
Как писал News.ru, Жулин раскритиковал «плоских» фигуристок.