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Чемпионка ОИ поведала о психическом расстройстве

Габриэль Дэйлман Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Габриэль Дэйлман

спорт [ версия для печати ]

Олимпийская чемпионка 2018 года канадская фигуристка Габриэль Дэйлман призналась, что страдает депрессией.

«Тревога и депрессия — это ужас. Всё время плачешь. Бывают дни, когда я не могу встать с кровати или набрасываюсь на людей без причины, потому что не могу контролировать свои эмоции», — написала фигуристка в Instagram.

Дэйлман добавила, что каждый день в её состоянии всё меняется. К тому же у фигуристки есть расстройства пищеварения и неприятие красоты вокруг.

На Олимпийских играх в Пхёнчхане канадка выиграла золотую медаль в составе команды. В личных соревнованиях она заняла 15-е место.

Как писал News.ru, Жулин раскритиковал «плоских» фигуристок.


#фигурноекатание #канада
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