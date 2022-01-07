Чемпионка мира по лыжным гонкам Нина Рочева умерла в 73 года

Российская лыжница Нина Рочева умерла в возрасте 73 лет. Она являлась серебряным призёром зимних Олимпийских игр 1980 года в лыжных гонках. Как отметило Министерство культуры и спорта Республики Коми, кроме спортивных достижений Нина Рочева «запомнится своей добротой, чуткостью, скромностью и отзывчивостью».

Её усердие и целеустремлённость позволили добиться высоких достижений в профессиональной карьере. В семье она была надёжной опорой, всегда готовая помочь и поддержать, — говорится в сообщении.

Рочева заняла второе место на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде в эстафете, а также завоевала золото в 1974 году и бронзу — в 1978-м — в эстафетных гонках на чемпионатах мира. Также Рочева является трёхкратной чемпионкой СССР.

Супруг и ребёнок лыжницы также выбрали спортивный путь. Её сын Василий Рочев — младший взял бронзу на Олимпиаде-2006 в Турине в командном спринте.

Ранее стало известно, что ещё один олимпийский призёр — волейболист Вадим Хамутцких — скончался на 53-м году жизни. Причины смерти серебряного призёра Олимпиады-2000 и бронзового призёра Игр 2004 и 2008 годов не уточняются.