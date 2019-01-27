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Чемпионка масс-старта на КМ объяснила нелюбовь к гонке

Лаура Дальмайер Christian Einecke/imago sportfotodienst/Global Look Press

Лаура Дальмайер

спорт [ версия для печати ]

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, победившая в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, прокомментировала гонку.

«Мне приходилось выбираться из глубины пелотона, но никто не хотел уступать. Мне пришлось уповать только на хорошую стрельбу. Я не люблю масс-старты», — передаёт слова спортсменки корреспондент News.ru.

Дальмайер добавила, что на следующей неделе она сможет немного отдохнуть и расслабиться. Биатлонистке, по её словам, предстоит провести немного времени в тренажёрном зале.

Спортсменка преодолела дистанцию в 12,5 км за 35,32.8 минуты и допустила один промах на рубеже. Серебро досталось чешке Маркете Давидовой, которая отстала от немки на 13,1 секунды и также один раз промахнулась. Бронзу выиграла другая немка — Ванесса Хинц, финишировавшая с отставанием в 16,4 секунды все так же с одним штрафным кругом. Лучшей из россиянок стала занявшая 18-е место Светлана Миронова. 

Немка — двукратная олимпийская чемпионка 2018 года в спринте и гонке преследования, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира — 2016/2017.

Сборная Россия по биатлону выиграла смешанную эстафету, сообщал News.ru.


#биатлон #ЛаураДальмайер
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