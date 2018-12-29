Чемпионку Игр Егорян прооперируют

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Яна Егорян

Чемпионка Олимпийских игр российская фехтовальщица Яна Егорян перенесёт операцию в начале января 2019 года. К тренировкам она сможет приступить в феврале.

«Сейчас у нее есть проблемы со здоровьем, скорее всего, в начале января у нее будет госпитализация», — приводит ТАСС слова главного тренера сборной России Ильгара Мамедова.

Специалист также отметил, что хотел бы видеть Егорян в строю во время отбора на Игры-2020. По его словам, спортсменка — претендент на попадание в «заветную четвёрку». Именно четыре спортсменки будут представлять сборную на Олимпиаде.

Егорян выиграла две золотые медали на летней Олимпиаде — 2016 в Рио в личных и командных соревнованиях саблисток. Также 25-летняя Егорян является чемпионкой мира (золото она завоевала в 2015-м) и пятикратной чемпионкой Европы.

Летние Олимпийские игры — 2020 пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.