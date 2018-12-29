USD  69.5218 EUR  79.6581
GOLD1,280 $   Brent53.09 $ Bitcoin3,935.46 $
МОСКВА-8°C12:55
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Чемпионку Игр Егорян прооперируют

Яна Егорян Владимир Гердо/ТАСС

Яна Егорян

спорт [ версия для печати ]

Чемпионка Олимпийских игр российская фехтовальщица Яна Егорян перенесёт операцию в начале января 2019 года. К тренировкам она сможет приступить в феврале.

«Сейчас у нее есть проблемы со здоровьем, скорее всего, в начале января у нее будет госпитализация», — приводит ТАСС слова главного тренера сборной России Ильгара Мамедова.

Специалист также отметил, что хотел бы видеть Егорян в строю во время отбора на Игры-2020. По его словам, спортсменка — претендент на попадание в «заветную четвёрку». Именно четыре спортсменки будут представлять сборную на Олимпиаде.

Егорян выиграла две золотые медали на летней Олимпиаде — 2016 в Рио в личных и командных соревнованиях саблисток. Также 25-летняя Егорян является чемпионкой мира (золото она завоевала в 2015-м) и пятикратной чемпионкой Европы.

Летние Олимпийские игры — 2020 пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.


#фехтование #ЯнаЕгорян
самое читаемое
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США
в мире
Невидимые брюки Мелании Трамп взволновали пользователей Сети


читайте также
спорт 12:09, 29 декабря 2018
Сучилов выиграл гонку на «Ижевской винтовке»
спорт 12:01, 29 декабря 2018
Шахматист Дубов выиграл чемпионат мира по рапиду
спорт 11:56, 29 декабря 2018
Штоффельсхаус может оказаться в МЮ
Лента новостей
спорт 12:53
В Москве избили обладателя Кубка России по футболу
общество 12:49
Участок трассы «Таврида» открыли в Крыму
происшествия 12:42
Красноярская ОПГ присваивала дорогие квартиры
спорт 12:39
Жулин раскритиковал «плоских» фигуристок
общество 12:36
Туроператоры не вернут деньги за путёвки из-за ЧП в Каире
Другие новости
спорт 12:53
В Москве избили обладателя Кубка России по футболу
спорт 12:39
Жулин раскритиковал «плоских» фигуристок
спорт 12:09
Сучилов выиграл гонку на «Ижевской винтовке»
спорт 12:01
Шахматист Дубов выиграл чемпионат мира по рапиду
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top