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Спорт

Чемпионка Дарья Клишина пропустит сезон из-за беременности

Российская легкоатлетка Дарья Клишина пропустит сезон из-за беременности
15:13, 18 апреля 2022
Чемпионка Дарья Клишина пропустит сезон из-за беременности Дарья Клишина Фото: Matthias Schrader/AP/ТАСС
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Серебряная медалистка чемпионата мира в прыжках в длину Дарья Клишина не будет выступать в следующем сезоне. Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко в интервью РИА Новости сообщила, что российская легкоатлетка пропустит все спортивные старты за ближайший год из-за беременности.

Дарья пропустит летний сезон в связи с беременностью, — сказала Глущенко.

Клишина является двукратной чемпионкой Европы в помещении. Также она была бронзовым чемпионом Европы 2014 года и серебряным призёром чемпионата мира 2017 года. На Олимпиаде 2016 года спортсменка заняла девятое место, а во время Игр-2020 в Токио она получила травму на разминке и снялась с соревнований.

Ранее Клишина отреагировала на обвинения в предательстве России. Известная легкоатлетка ответила в комментариях в социальной сети одному из пользователей.

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