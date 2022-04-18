Чемпионка Дарья Клишина пропустит сезон из-за беременности

Серебряная медалистка чемпионата мира в прыжках в длину Дарья Клишина не будет выступать в следующем сезоне. Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко в интервью РИА Новости сообщила, что российская легкоатлетка пропустит все спортивные старты за ближайший год из-за беременности.

Дарья пропустит летний сезон в связи с беременностью, — сказала Глущенко.

Клишина является двукратной чемпионкой Европы в помещении. Также она была бронзовым чемпионом Европы 2014 года и серебряным призёром чемпионата мира 2017 года. На Олимпиаде 2016 года спортсменка заняла девятое место, а во время Игр-2020 в Токио она получила травму на разминке и снялась с соревнований.

Ранее Клишина отреагировала на обвинения в предательстве России. Известная легкоатлетка ответила в комментариях в социальной сети одному из пользователей.