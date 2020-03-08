Оргкомитет по подготовке в Москве чемпионата Европы по тяжёлой атлетике пока не думает закрывать соревнования от зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Турнир запланирован на 4–12 апреля.
Я думаю, что власти Москвы и Министерство спорта РФ могут дать нам какие-то указания по данной ситуации. В данный же момент вопрос о проведении чемпионата без зрителей не рассматривается, — заявил РИА Новости президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.
В соревновании примут участие около 400 спортсменов из 42 стран.
Ранее NEWS.ru писал, что Япония не готовила план Б по организации и проведению летних Олимпийских игр 2020 года в условиях распространения коронавируса. Токио потратил почти $12 млрд на создание инфраструктуры для соревнований. Сейчас азиатская держава старается подавить панику по поводу возможной отмены состязаний из-за вспышки инфекции.
На сегодняшний день число заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру перевалило за 98 тысяч человек. От болезни умерли 3,3 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 55 тысячам.
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