https://static.news.ru/photo/7f9abde4-611e-11ea-a800-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Bosco/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оргкомитет по подготовке в Москве чемпионата Европы по тяжёлой атлетике пока не думает закрывать соревнования от зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Турнир запланирован на 4–12 апреля.

Я думаю, что власти Москвы и Министерство спорта РФ могут дать нам какие-то указания по данной ситуации. В данный же момент вопрос о проведении чемпионата без зрителей не рассматривается, — заявил РИА Новости президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

В соревновании примут участие около 400 спортсменов из 42 стран.

Ранее NEWS.ru писал, что Япония не готовила план Б по организации и проведению летних Олимпийских игр 2020 года в условиях распространения коронавируса. Токио потратил почти $12 млрд на создание инфраструктуры для соревнований. Сейчас азиатская держава старается подавить панику по поводу возможной отмены состязаний из-за вспышки инфекции.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру перевалило за 98 тысяч человек. От болезни умерли 3,3 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 55 тысячам.