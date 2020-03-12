https://static.news.ru/photo/5383aa9e-64a8-11ea-8925-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

Женский чемпионат мира по кёрлингу отменён в Канаде из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Всемирная федерация кёрлинга.

Соревнования должны были пройти в городе Принс-Джордж с 14 по 22 марта. В них были заявлены 13 сборных, в числе которых значилась и российская команда, сообщает ТАСС.

Это квалификационные соревнования к Олимпийским играм 2022 года. Российская сборная является серебряным и четырёхкратным бронзовым призёром чемпионатов мира. В активе российских спортсменок четыре золота европейских первенств.

Ранее NEWS.ru сообщал, что женская сборная России по кёрлингу завоевала бронзовые медали юниорского чемпионата мира, который прошёл в Красноярске. В матче за третье место россиянки обыграли сборную Японии со счётом 14:4.