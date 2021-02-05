Чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года перенесли из Красноярска

https://static.news.ru/photo/f862a3f2-67f0-11eb-a67b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года перенесён из Красноярска в Белград из-за санкций WADA, сообщает пресс-служба Объединённого мира борьбы (UWW).

Решение принято в связи с вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российского спорта. Белград заменит Красноярск в качестве хозяина турнира 2022 года. Однако в 2023 году мировое первенство состоится в России, точное место проведения будет определено в ближайшие месяцы.

Мы уважаем решение CAS, позицию Всемирного антидопингового агентства (WADA), соответствующим образом скорректировали календарь, — сказал президент UWW Ненад Лалович.

Он добавил, что верит, что Россия успешно примет чемпионат мира в 2023 году. Это будет первым квалификационным соревнованием к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

7 декабря 2020 года коллегия арбитров CAS в Лозанне лишила спортсменов из России возможности выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом и гимном своей страны до 16 декабря 2022 года. Помимо этого, Россия на два года потеряла право претендовать на проведение у себя Олимпийских игр и чемпионатов мира.

14 января CAS опубликовал мотивировочную часть решения, обвинив российские власти в сокрытии самого факта сокрытия допинговых схем.

В РУСАДА не согласились с выводами суда, там заявили, что суждения основаны на неверной и односторонней оценке фактов. Санкции, наложенные CAS, в России назвали безосновательными и несправедливыми. Вместе с тем борьбу на этом направлении решено прекратить.