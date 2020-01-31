Чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2023 году состоится в Москве.
О месте проведения турнира сообщила пресс-служба Европейского гимнастического союза.
Breaking news ... The 2023 European Championships in Rhythmic Gymnastics will be held in Moscow !— UEG (@UEGymnastics)
#rhythmic #gymnastics pic.twitter.com/bg2Md4pTc8 January 31, 2020
Ранее стало известно, что решение о проведении чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге будет принято в Спортивном арбитражном суде (CAS), писал NEWS.ru.
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