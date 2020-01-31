https://static.news.ru/photo/c37c471a-4433-11ea-b856-fa163e074e61_660.jpg Фото: BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbender/Global Look Press

Чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2023 году состоится в Москве.

О месте проведения турнира сообщила пресс-служба Европейского гимнастического союза.

Breaking news ... The 2023 European Championships in Rhythmic Gymnastics will be held in Moscow ! #rhythmic #gymnastics pic.twitter.com/bg2Md4pTc8 — UEG (@UEGymnastics) January 31, 2020

Ранее стало известно, что решение о проведении чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге будет принято в Спортивном арбитражном суде (CAS), писал NEWS.ru.