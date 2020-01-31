Фото: BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbender/Global Look Press

Чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2023 году состоится в Москве.

О месте проведения турнира сообщила пресс-служба Европейского гимнастического союза.

Ранее стало известно, что решение о проведении чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге будет принято в Спортивном арбитражном суде (CAS), писал NEWS.ru.

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