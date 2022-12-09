Чемпиона Олимпиады дисквалифицировали за допинг Чемпиона Олимпиады-2016 легкоатлета Робертса дисквалифицировали на 16 месяцев за допинг

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Американского легкоатлета, чемпиона Олимпийских игр 2016 года Гила Робертса дисквалифицировали на 16 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщили в пресс-службе Американского антидопингового агентства (USADA). Ранее в организме спортсмена уже выявляли запрещенные препараты, однако наказания за это он не понес.

В мае 2022 года Робертс сдал положительный тест на андарин и остарин. По данным USADA, препараты попали в организм атлета после употребления пищевой добавки, на этикетке которой не сообщалось о наличии в ней запрещенных веществ.

В марте 2017 года в допинг-пробе Робертса уже находили запрещенное вещество пробенецид. Тогда спортсмен заявил, что оно попало в его организм через поцелуй девушки, которая использовала препарат с содержанием пробенецида в связи с инфекцией синусита. USADA отказалось накладывать на атлета дисквалификацию. Всемирное допинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитраж (CAS), но там отказались ее удовлетворить.

Гилу Робертсу 33 года, он является чемпионом Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в эстафете 4×400 м. Также он является чемпионом мира 2012 года в помещении в этой дисциплине.

Ранее стало известно, что совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлил отстранение российских и белорусских легкоатлетов от международных соревнований из-за ситуации на Украине до особого распоряжения. Санкции в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ввели в 2015 году в связи с допинговым скандалом.

Также стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продлит отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Формальная причина этого решения — вопросы, возникшие после проведения аудиторской проверки РУСАДА, которая прошла в онлайн‑формате в сентябре этого года.