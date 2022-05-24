Чемпиона «Формулы-1» Себастьяна Феттеля обокрали

Фото IMAGO/Eibner-Pressefoto / www.imago-images.de / Global Look Press

Издание Express сообщило, что в Барселоне обокрали четырёхкратного чемпиона «Формулы-1» Себастьяна Феттеля. Отмечается, что инцидент произошёл в понедельник, когда пилот команды «Астон Мартин» на короткое время вышел из своей машины возле отеля. Когда он вернулся, он заметил, что преступники украли рюкзак автогонщика, в котором находились документы и беспроводные наушники.

Феттель с помощью GPS-сигнала установил местоположение вещей и отправился за ними на скутере. Позже он обнаружил их в вазе для цветов в одном из районов города. Гонщик не обнаружил в рюкзаке своих документов. Полиция продолжает поиски злоумышленников.

Вратарь екатеринбургской ДЮСШ № 19 Артемий Акшумов ранее подрался с судьями во время матча в Свердловской области на турнире «Ледокол». Голкипер несколько раз ударил клюшкой судью. Никто из участников конфликта не пострадал. Команда ДЮСШ № 19-Б, за которую выступает Акшумов, играла с ДЮСШ № 19-А и за пять минут до конца основного времени проигрывала со счётом 1:11. ДЮСШ № 19-Б проиграла все пять матчей на турнире с разницей 7:62 и заняла последнее место.