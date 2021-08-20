Чемпион Токио-2020 Рылов высказался о трансгендере на Олимпиаде

Российский пловец Евгений Рылов, ставший двукратным олимпийским чемпионом Токио-2020, высказался о трансгендерах на Олимпийских играх. Видео интервью опубликовано на YouTube-канале Super.

Не хочется никого обидеть, но по факту есть два пола. Просто есть природа. Если мы будем её менять, нужно тогда делать отдельные соревнования. Мне кажется, это будет более адекватно и честно, — сказал Рылов.

2 августа сообщалось, что первый спортсмен-трансгендер на Олимпиаде-2020 в Токио новозеландка Лорел Хаббард вылетела из борьбы в женских соревнованиях по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 87 кг. Все три попытки атлетка использовала неудачно.

После этого на российском телевидении поиздевались над Хаббард, ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев вышел в парике, пародируя её. Международный олимпийский комитет (МОК) осудил это.