Чемпион США по фигурному катанию покончил с собой

Чемпион США в парном катании фигурист Джон Кафлин ушёл из жизни в возрасте 33 лет. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Ассоциации фигурного катания США.
Причина смерти Кафлина не установлена. По заявлению сестры спортсмена, он покончил жизнь самоубийством.
«Мой прекрасный, сильный, удивительный брат покончил с собой сегодня. У меня нет слов. Я люблю тебя, Джон», — написала она на своей странице в Facebook.
Кафлин — дважды чемпион страны (в 2011 году в паре с Кэйтлин Янкоускас, в 2012-м — с Кейди Денни).
После окончания спортивной карьеры он работал тренером и комментатором. В декабре 2018-го Кафлина обвинили в изнасиловании. Из-за этого он был отлучён от любой связанной с фигурным катанием деятельности, хотя сам обвинения так и не признал.
Как писал News.ru, скончался 47-летний трёхкратный чемпион по боксу.