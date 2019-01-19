Чемпион США по фигурному катанию покончил с собой

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Джон Кафлин

Чемпион США в парном катании фигурист Джон Кафлин ушёл из жизни в возрасте 33 лет. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Ассоциации фигурного катания США.

Причина смерти Кафлина не установлена. По заявлению сестры спортсмена, он покончил жизнь самоубийством.

«Мой прекрасный, сильный, удивительный брат покончил с собой сегодня. У меня нет слов. Я люблю тебя, Джон», — написала она на своей странице в Facebook.

Кафлин — дважды чемпион страны (в 2011 году в паре с Кэйтлин Янкоускас, в 2012-м — с Кейди Денни).

После окончания спортивной карьеры он работал тренером и комментатором. В декабре 2018-го Кафлина обвинили в изнасиловании. Из-за этого он был отлучён от любой связанной с фигурным катанием деятельности, хотя сам обвинения так и не признал.

Как писал News.ru, скончался 47-летний трёхкратный чемпион по боксу.