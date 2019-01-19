USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,731.56 $
МОСКВА-5°C21:27
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Чемпион США по фигурному катанию покончил с собой

Джон Кафлин Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джон Кафлин

спорт [ версия для печати ]

Чемпион США в парном катании фигурист Джон Кафлин ушёл из жизни в возрасте 33 лет. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Ассоциации фигурного катания США.

Причина смерти Кафлина не установлена. По заявлению сестры спортсмена, он покончил жизнь самоубийством.

«Мой прекрасный, сильный, удивительный брат покончил с собой сегодня. У меня нет слов. Я люблю тебя, Джон», — написала она на своей странице в Facebook.

Кафлин — дважды чемпион страны (в 2011 году в паре с Кэйтлин Янкоускас, в 2012-м — с Кейди Денни).

После окончания спортивной карьеры он работал тренером и комментатором. В декабре 2018-го Кафлина обвинили в изнасиловании. Из-за этого он был отлучён от любой связанной с фигурным катанием деятельности, хотя сам обвинения так и не признал.

Как писал News.ru, скончался 47-летний трёхкратный чемпион по боксу.


#фигурноекатание
самое читаемое
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве


читайте также
спорт 19:46, 19 января 2019
Американка восхитилась уходящей из спорта Шараповой
спорт 19:27, 19 января 2019
Украинской легкоатлетке разрешили выступать в России
спорт 18:59, 19 января 2019
Шумахер-младший подписал контракт с «Феррари»
Лента новостей
в мире 21:21
Вор в законе Рома Краснодарский задержан в Польше
в мире 21:19
«Жёлтые жилеты» ворвались в тюрьму Дижона
происшествия 21:11
Шесть человек пострадали в ДТП в Тольятти
шоу-бизнес 21:09
Садальский назвал обвинения в адрес Табакова сказками бабушки
технологии 20:54
Роскосмос готов к созданию сверхтяжёлой ракеты «Енисей»
Другие новости
спорт 20:53
Аршавин увидел своих детей впервые за пять лет
спорт 20:44
Туктамышева окрестила себя «пожилой фигуристкой»
спорт 20:30
В сборной РФ по биатлону на эстафету нашли слабое звено
спорт 20:18
Волков сделал прогноз на бой Емельяненко — Бейдер
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top