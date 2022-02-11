Третьяков занял четвёртое место в скелетоне на Олимпиаде

Россиянин Александр Третьяков занял четвёртое место в соревнованиях по скелетону на Олимпийских играх в Пекине. Российский спортсмен занимал третье место после трёх попыток, но в заключительном заезде его обошел китаец Янь Вэньган.

Победителем соревнований стал немец Кристофер Гротер. Его результат — 4:01.01. На 0,66 секунды от него отстал соотечественник Аксель Юнг. Бронзовую медаль выиграл Янь Вэньган из Китая.

Александр Третьяков завершил заезд на четвёртом месте, отстав от третьего места на 0,22 секунды. Другой россиянин, Евгений Рукосуев стал шестым, а Даниил Романов занял 23-е место, не сумев пробиться в финальную попытку.

Ранее российская биатлонистка Кристина Резцова показала лучший результат среди своих соотечественниц в спринте на Олимпийских играх в Пекине. Она допустила по одному промаху на двух огневых рубежах и пришла к финишу шестой. Победительницей старта стала лидер общего зачёта Кубка мира Марте Рёйселанд из Норвегии.