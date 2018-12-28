Чемпион России возглавил «Спартак» из Владикавказа

https://news.ru/storage/news/c649c90829e6fa0f1df79c8816cd23a5/cc40be26-622b-40bd-8775-5883e3e6b78e_850.jpg Донат Сорокин/ТАСС

Спартак Гогниев

Главным тренером футбольного клуба «Спартак» (Владикавказ) назначен Спартак Гогниев, сообщает пресс-служба команды.

37-летнего специалиста команде представил министр спорта Северной Осетии Владимир Габулов, недавно завершивший карьеру.

Гогниев сменил на этом посту Юрия Газзаева, покинувшего «Спартак» 18 декабря 2018 года по семейным обстоятельствам.

Гогниев выступал ранее за «Аланию», «Динамо», ЦСКА, «Урал», «Краснодар», «Кубань». В составе «армейского» клуба стал чемпионом России в 2003 году. Вызывался в молодежную сборную России.

В Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) владикавказцы идут на 12-м месте в зоне «Юг», имея в активе 12 очков.