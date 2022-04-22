Чемпион России по боксу Бабанин дал прогноз на реванш Усика и Джошуа

Российский тяжеловес Максим Бабанин оценил шансы британского боксёра Энтони Джошуа взять реванш у украинца Александра Усика. Россиянин в большом интервью NEWS.ru рассказал, что обладатель титулов WBA, IBF и WBO снова одержит победу в этом противостоянии.

Я думал, что Усик выиграет (в первом поединке — прим. NEWS.ru), болел за него. У Александра пусть было немного опыта в тяжёлом весе, но у него было достаточно опыта любительского бокса, чтобы показать красивый бокс. Джошуа может прибавить. Но и Усик прибавит также. Просто пойти вперёд и драться? С Сашей тяжело будет так сделать, — сказал Бабанин.

Российский тяжеловес добавил, что результат второго поединка между Усиком и Джошуа будет таким же, как в первой встрече.

Поединок Усика и Джошуа планируется на лето этого года. Это будет второй бой боксёров. Первая встреча спортсменов завершилась победой украинца.