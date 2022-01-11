Чемпион по пятиборью объяснил, почему в дисциплине нет проблем с допингом

В современном пятиборье нет допинговых скандалов, так как этот вид спорта состоит из разных дисциплин и не существует такого препарата, который был бы полезен в каждой из них, объяснил олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью Александр Лесун. По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) «не цепляется» к пятиборцам по поводу судейства или допинга, передаёт «Газета.Ru».

На моей памяти было только два случая у мужчин. Тут какая проблема. Человеку надо бежать — и можно какую-то таблетку съесть. Но потом ему же нужно резко переключиться и снизить пульс с 200 до 140 ударов в минуту. Потом — опять переключаться. Универсального средства, чтобы выпил и пошли результаты, в современном пятиборье нет. Более того, МОК нам говорит: «Ребята, у вас нет проблем ни с судейством, ни с допингом». За это не цепляются, — пояснил Лесун.

Он уточнил, что подобного рода скандалы вряд ли сделали бы пятиборье более популярным видом спорта. По мнению спортсмена, проблема заключается в том, что эту дисциплину ещё не научились качественно снимать и показывать на телеэкранах.

Вариантов может быть много. Но у нас не хотят этим заниматься, тратить деньги на телевизионщиков, которые бы видели картинку. В нашем виде спорта очень хорошая наполненность, её надо упаковать в яркую обертку, и, думаю, люди начнут это принимать, — резюмировал Лесун.

В 2019 году Россия заняла первое место по количеству нарушений антидопинговых правил среди 117 стран, где было зафиксировано использование запрещённых веществ. Суммарно 167 спортсменов из РФ применяли допинг. Согласно данным за 2020 год, число нарушителей сократилось до 52, а Россию обогнали Китай, США и Германия.