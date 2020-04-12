Чемпион мира сравнил с басней Крылова ситуацию в российском биатлоне

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Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко сравнил ситуацию в российском биатлоне с басней Ивана Крылова «Лебедь, Щука и Рак».

По его словам, глава Союза биатлонистов РФ Владимир Драчёв ведёт себя непоследовательно в отношении Валерия Польховского, которого он приглашал на один из руководящих постов федерации.

Драчёв тут же бьёт Польховского по рукам, хотя его должность подразумевает некий карт-бланш. Зачем приглашать человека и не давать ему возможность предлагать своих людей? Это напоминает известную басню про лебедя, рака и щуку, — цитирует РИА Новости Ярошенко.

Как писал NEWS.ru, глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв выступает против работы в сборной страны иностранных специалистов — словенско-белорусского тренера Владимира Королькевича и экс-наставника национальной команды Казахстана Роберта Кабукова. Он добавил, что знаком с деятельностью Кабукова и Королькевича, поэтому не хочет видеть специалистов в тренерском штабе.