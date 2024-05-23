Чемпион мира Шубенков объяснил, почему не будет смотреть Олимпиаду в Париже Чемпион мира Шубенков заявил о разочаровании в олимпийском движении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Шубенков

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами легкоатлет Сергей Шубенков в интервью ТАСС заявил, что не будет смотреть Олимпийские игры в Париже. Спортсмен признался, что разочарован в олимпийском движении.

Не буду, я абсолютно разочаровался в олимпийском движении, — сказал Шубенков.

Он отметил, что раньше Олимпиада была для него «чем-то высоким» и не была связана с деньгами. Легкоатлет считал, что Олимпийские игры объединяют мир, делают его более добрым и культурным, но теперь «все грезы можно выбросить в мусорку».

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в России Олимпийские игры будут смотреть любящие страну и спорт граждане. Он признался, что поддерживает российских спортсменов, которые будут принимать участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.

До этого глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что российские атлеты, которые поедут на летние Олимпийские игры в Париж без флага и гимна, будут «командой бомжей». По ее мнению, выступления в нейтральном статусе являются унизительными. Глава ВФХГ сравнила с похоронным маршем музыку, которую включают спортсменам вместо гимна.