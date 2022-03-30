«Выше конкуренция»: чемпион мира по хоккею о потолке зарплат в спорте

Российский хоккеист и телекомментатор, чемпион мира (1982) и ОИ (1984, 1988) Александр Кожевников в разговоре с NEWS.ru поддержал идею ввести потолок зарплат для спортсменов в командных видах спорта в России. С соответствующей инициативой выступил министр спорта РФ Олег Матыцин. При этом Кожевников отметил, что вопрос о размере заплат игроков должны решать спортивные организации и клубы.

Надо разговаривать с клубами. Это же не может министр принять. Есть отдельные организации, как Континентальная хоккейная лига (КХЛ), баскетбольная и волейбольная лиги. Они же получают зарплаты не от Минспорта. Ну идея нормальная, мы же видим по хоккейному и клубным чемпионатам. Игры становятся лучше, хорошие игроки по разным клубам разъезжаются, выше становится конкуренция, молодёжь начинает расти, — отметил Кожевников.

В качестве положительного примера он привёл КХЛ, где сейчас идёт плей-офф. По мнению экс-хоккеиста, после введения в лиге потолка зарплат выросла конкуренция.

Сейчас идёт плей-офф КХЛ: команды выровнялись, и приятно смотреть, это первый год только сделали потолок зарплат. А дальше будет всё выравниваться. Это будет вызывать интерес у болельщиков, — считает Кожевников.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал действия Международной федерации хоккея (IIHF), которая инициировала расследование в отношении Федерации хоккея России (ФХР) по обвинению в нарушении кодекса этики организации. По мнению политика, этот поступок IIHF вызван давлением со стороны спонсоров, поэтому хоккейные чиновники будут использовать любые способы, чтобы навредить репутации российского хоккея.