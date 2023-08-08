Чемпион мира по фехтованию на колясках рассказал о разновидностях протезов Чемпион-инвалид Федяев: протезы бывают как обычные, так и предназначенные для спорта

Фото: paralymp.ru

Роман Федяев

Чемпион мира по фехтованию на колясках Роман Федяев, потерявший ногу на горнолыжном спуске, рассказал NEWS.ru о разновидностях протезов. По его словам, протезы бывают как обычные, так и специализированные, предназначенные специально для легкой атлетики, плавания или катания на лыжах.

Протезы бывают обычные для жизни, беговые для легкой атлетики, для плавания под ласту или принятия душа или просто купания в море. Бывают и для катания на лыжах, сноуборде, вейкборде, бывают для скалолазов, для велоспорта и еще много всего интересного, — рассказал Федяев.

Он добавил, что узкоспециализированные протезы удобны только для того, для чего их придумали. Верхняя часть протеза, которая надевается на культю, везде одинакова, а нижние различаются в зависимости от задачи.

Если у меня протез для сноуборда, то ходить в нем можно по 50 метров! Потому что весит он очень много и настроен под доску. Так же и остальные. Ты берешь, затачиваешь протез под определенную задачу, в большинстве случаев они идут без обуви, например, на беговом сразу стоит шипованная калоша, под велосипед сразу стоит шип для педали вместо стопы, — добавил спортсмен.

Ранее во вторник, 8 августа, фигурист Роман Костомаров сообщил, что получил новые протезы, на которых он сможет прыгать и бегать. Видео смеющегося спортсмена, которому удалось несколько раз подпрыгнуть и пробежаться по кругу, выложила супруга фигуриста Оксана Домнина. Женщина сообщила, что ее муж впервые за долгое время начал смеяться.