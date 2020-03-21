https://static.news.ru/photo/5c4fdb3c-6c2f-11ea-89de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May /Global Look Press

Чемпион мира по фехтованию 2014 года немец Максимилиан Хартунг заявил, что планирует отказаться от выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио, если соревнования не перенесут.

Я не приму участие в Олимпийских играх, если они состоятся в запланированные даты. Я хочу показать отказом своё отношение к сложившейся ситуации с коронавирусом, — цитирует спортсмена ZDF.

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. До этого перенести Олимпиаду-2020 просили национальные олимпийские комитеты Норвегии, Колумбии, Бразилии и Словении.

Как писал NEWS.ru ранее, Греция передала олимпийский огонь оргкомитету летних Олимпийских игр Токио-2020 днём 19 марта. Церемония прошла на Панафинейском стадионе в Афинах без гостей, зрителей и журналистов в связи с рекомендациями властей не проводить публичные мероприятия для профилактики распространения коронавируса. Также было отменено театральное представление.