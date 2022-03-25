Чемпион мира по боксу Усик уехал из Украины и объяснил своё решение

Чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO Александр Усик рассказал, почему он решил покинуть ряды территориальной обороны и выехал из Украины. Спортсмен считает, что может помочь родной стране другим способом, в чём его поддержали много людей и родственников. Об этом он заявил в одной из социальных сетей

Я принял решение начать подготовку на матч-реванш с Энтони Джошуа. Таким образом, я больше и лучше помогу своей стране, чем я буду стоять в теробороне и бегать с автоматом по Киеву. Дорогие друзья, очень больше количество друзей моих близких позвонило мне и поддержало меня в этом, – сказал Усик.

Украинец победил Джошуа в первом поединке. Вторая встреча с британцем должна пройти летом этого года. Александр дал понять, что и недоброжелателей у него хватает, но он будет дистанцироваться от любых конфликтов.

Злопыхатели, добра вам и счастья, радости и мира. Всё будет, слава Богу, и всё будет Украина. Всем добра, – сказал Усик.

Ранее стало известно, что Усик и бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко присоединились к батальонам территориальной обороны Украины. Боксёры собирались охранять мирных граждан от диверсантов и мародёров. В одном из интервью Усик сообщил, что не собирается никого убивать.