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Спорт

Чемпион Fight Nights Бикрёв дал прогноз на бой Немкова с Андерсоном

Чемпион AMC Fight Nights Бикрёв: Кори Андерсон не подарок для Немкова
16:56, 15 апреля 2022
Чемпион Fight Nights Бикрёв дал прогноз на бой Немкова с Андерсоном Дмитрий Бикрёв Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв в разговоре с корреспондентом NEWS.ru оценил шансы Вадима Немкова на победу в поединке с американцем Кори Андерсоном. По мнению Бикрёва, его соотечественнику предстоит встреча с серьёзным и недооценённым оппонентом.

Будет очень серьёзная рубка. Кори Андерсон не подарок. Его недооценивают. Бой будет сложным и интересным. Многое будет 50 на 50, — сказал Бикрёв.

В ночь с 15 на 16 апреля в Сан-Хосе (США) состоится турнир Bellator 277. В рамках шоу россиянин Вадим Немков проведёт бой с американцем Кори Андерсоном. На кону будет титул Bellator в полутяжёлом весе.

Бой Немкова и Андерсона станет финалом Гран-при полутяжеловесов. По ходу турнира россиянин одержал победы над Филом Дэвисом и Юлиусом Англицкасом. Андерсон на своём пути победил Довлетджана Ягшимурадова и Райана Бейдера.

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