Чемпион AMC Fight Nights Бикрёв: ничья или победа Стерлинга, Ян проиграл

Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв в разговоре с корреспондентом NEWS.ru оценил выступление Петра Яна в поединке с Алджамейном Стерлингом. По мнению Бикрёва, его соотечественник не заслужил победу в этой встрече.

В одном случае из десяти можно было проиграть в этом противостоянии, вот Петя и проиграл. Очень скучный бой и аккуратная работа Стерлинга. На задней передаче весь бой. У Яна были две ошибки. Он залез в неприятные позиции. Ничего в этом поединке я не увидел. Либо ничья, либо победа Стерлинга. Многие кричат, что у Пети украли победу. Нет. Не сделал свою работу Ян, — сказал Бикрёв.

Противоположное мнение высказал президент UFC Дэйна Уайт. Он заявил, что судьи провалились, отдав победу Алджаймену Стерлингу в поединке с Петром Яном.

Для Яна эта поражение стало третьим в карьере. До этого он одержал 16 побед в 19 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Его соперник в ММА одержал 21 победу при трёх поражениях.

Ранее Пётр Ян высказался о поражении от американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 273. 28-летний уроженец Дудинки считает, что выиграл бой, а судьи лишили его победы.