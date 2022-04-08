Чемпион ACA в тяжёлом весе Расулов дал прогноз на боя Яна и Стерлинга

Чемпион ACA в тяжёлом весе Салимгерей Расулов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru оценил перспективы на победу временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна в поединке с действующим чемпионом организации Алджамейном Стерлингом. 35-летний тяжеловес охарактеризовал Безжалостного (прозвище Петра Яна. — NEWS.ru) как машину, ломающую людей.

Я уверен, что Пётр выиграет. Я видел, как он тренировался в Таиланде, и видел, как он дрался с Магомедом Магомедовым. Это маленькая машина для того, чтобы ломать людей. Природный боец, который ломает всё, — сказал Расулов.

Бой пройдёт в Лас-Вегасе 9 апреля. По московскому времени поединок начнётся в районе 06:00 10 апреля. Стерлинг — действующий чемпион UFC, он получил титул после того, как Петра Яна дисквалифицировали за запрещённый удар в их первом бою (в 2021 году).

У Яна в активе 16 побед при двух поражениях. Сейчас он владеет поясом временного чемпиона UFC. Его соперник в ММА одержал 20 побед при трёх поражениях.

17 марта сообщалось, что бывший чемпион UFC Генри Сехудо будет секундантом Петра Яна в поединке со Стерлингом. Но позже стало известно, что в углу россиянина его не окажется.