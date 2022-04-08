Чемпион ACA Олег Борисов: у Петра Яна все шансы нокаутировать Стерлинга

Чемпион ACA в легчайшем весе Олег Борисов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru оценил перспективы временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна в поединке с действующим чемпионом организации Алджамейном Стерлингом. 37-летний обладатель титула ACA выразил уверенность, что его соотечественник по всем параметрам превосходит американца.

Пётр Ян побьет Стерлинга. Я отталкиваюсь от первого боя. Там было ясно, что Пётр сильнее по всем показателям. Была ошибка, нарушение правил. Это может случиться с каждым. Классом Ян выше, чем Стерлинг. Опаска всё равно остается. Стерлинг не мальчик для битья, он побеждал именитых соперников. Расслабляться не нужно, а так все шансы у Петра на досрочную победу, — сказал Борисов.

Бой пройдёт в Лас-Вегасе 9 апреля. По московскому времени поединок начнётся в районе 06:00 10 апреля. Стерлинг — действующий чемпион UFC, он получил титул после того, как Петра Яна дисквалифицировали за запрещённый удар в их первом бою (в 2021 году).

У Яна в активе 16 побед при двух поражениях. Сейчас он владеет поясом временного чемпиона UFC. Его соперник в ММА одержал 20 побед при трёх поражениях.

17 марта сообщалось, что бывший чемпион UFC Генри Сехудо будет секундантом Петра Яна в поединке со Стерлингом. Но позже стало известно, что в углу россиянина его не окажется.