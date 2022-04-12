Чемпион ACA Борисов дал прогноз на бой Немкова с Андерсоном

Чемпион ACA в легчайшем весе Олег Борисов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru оценил шансы Вадима Немкова на победу в поединке с Кори Андерсоном. 37-летний обладатель титула ACA считает, что его соотечественник победит американца за счёт того, что находится на хорошей победной серии и всегда отлично готовится к боям.

Немков — на победной серии и кураже. Мне кажется, он выиграет. Он — кремень, сильный боец. Всегда хорошо готов, выносливый, разносторонний. Видит картину боя. Немков, однозначно, — сказал Борисов.

В ночь с 15 на 16 апреля в Сан-Хосе (США) состоится турнир Bellator 277. В рамках шоу россиянин Вадим Немков проведёт бой с американцем Кори Андерсоном. На кону будет титул Bellator в полутяжёлом весе.

Бой Немкова и Андерсона станет финалом Гран-при полутяжеловесов. По ходу турнира россиянин одержал победы над Филом Дэвисом и Юлиусом Англицкасом. Андерсон на своём пути победил Довлетджана Ягшимурадова и Райана Бейдера.