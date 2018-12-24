Чайковская задалась вопросом о будущем Медведевой

https://news.ru/storage/news/f542cde15155c1bddedfd82604196f16/adcd0dd2-ef20-4788-9c81-56bfba6b585d_850.jpg Максим Шеметов/ТАСС

Елена Чайковская

Председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках (ФФКР) Елена Чайковская поделилась мнением относительно выступления серебряного призёра Олимпийских игр — 2018 Евгении Медведевой на чемпионате России, который проходил в Саранске.

«Что касается Жени Медведевой, мне трудно что-то сказать. Есть только один вопрос: где та божественная Медведева, которую мы так любили, и куда она исчезла?» — приводит слова Чайковской «Российская газета».

Она отметила, что на данный момент спортсменка ещё не нашла себя в новой самооценке и программе. По словам Чайковской, у фигуристки пропали лёгкость, харизма и манкость. Вместо этого она наблюдает растерянность и технические неполадки. Она добавила, что необходимо выходить из данного состояния.

«Она даже не попала сейчас на чемпионат Европы. Хотя все её ждали: и мы, и публика», — заключила она.

На чемпионате России Евгения Медведева заняла 7-е место. Победу одержала 14-летняя юниорка Анна Щербакова.

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