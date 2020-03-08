https://static.news.ru/photo/43c013f6-6212-11ea-9dc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Giannis Papanikos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Церемония зажжения олимпийского огня в Греции пройдёт без зрителей из-за коронавируса после решения правительства страны о мерах по противодействию распространению болезни.

На церемонию допустят только 100 аккредитованных гостей из Международного олимпийского комитета (МОК) и оргкомитета Игр-2020 в Токио. Генеральная репетиция церемонии 11 марта состоится без зрителей и журналистов, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Греции.

Сама церемония зажжения олимпийского огня пройдёт 12 марта в Древней Олимпии, 19 марта на стадионе в Афинах состоится передача олимпийского огня оргкомитету Токио-2020.

Ранее NEWS.ru писал, что Япония не готовила план Б по организации и проведению летних Олимпийских игр 2020 года в условиях распространения коронавируса нового типа. Токио потратил почти $12 млрд на создание инфраструктуры для соревнований. Сейчас азиатская держава старается подавить панику по поводу возможной отмены состязаний из-за вспышки инфекции.