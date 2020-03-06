Церемония прибытия олимпийского огня в Японию пройдёт без детей из-за ситуации с коронавирусом.
Также всем участникам эстафеты Олимпийского огня будут измерять температуру. Церемония состоится 20 марта, сообщает пресс-служба оргкомитета Игр в Токио.
Ранее NEWS.ru писал, что Япония не готовила план Б по организации и проведению летних Олимпийских игр 2020 года в условиях распространения коронавируса нового типа. Токио потратил почти $12 млрд на создание инфраструктуры для соревнований. Сейчас азиатская держава старается подавить панику по поводу возможной отмены состязаний из-за вспышки инфекции.
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