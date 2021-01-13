CAS заявил, что власти РФ пытались скрыть факт сокрытия допинговой схемы

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Власти России скрывали факт сокрытия допинговой схемы в стране. Об этом говорится в тексте решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

В четверг 14 января суд опубликовал полный текст решения. В нём, в частности, говорится, что Россия готова и дальше искажать антидопинговую систему и коррумпировать её.

Несоблюдение требований в данном случае было попыткой скрыть доказательства допинговой схемы, описанной в докладе Макларена, Когда стало ясно, что о сокрытии допинговой схемы станет известно, решение российских властей был направлено не на то, чтобы прояснить ситуацию, а, скорее, на то, чтобы постараться скрыть сокрытие, — говорится в пункте 708 текста решения.

CAS отмечает, что спортсменов и официальных лиц, которые успешно избежали подозрении в нарушении антидопинговых правил, может быть очень много. И вряд ли когда-либо удастся установить их точное число.

Ранее NEWS.ru писал, что автор расследования допинговых нарушений в российской лёгкой атлетике, член Международного олимпийского комитета (МОК) канадец Ричард Паунд покинул совет учредителей WADA. Он ушёл в связи с истечением срока членства.

Паунд возглавлял комиссию, которая в 2015 году опубликовала отчёт об использовании допинга в российской лёгкой атлетике. Это повлекло за собой лишение членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики в международной ассоциации, которое до сих пор не восстановлено.