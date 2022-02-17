18+

Рубрики

Медиа

Архив

Спорт

CAS сообщил, как триметазидин мог попасть в организм Валиевой

CAS: триметазидин мог попасть в организм Валиевой через лекарства дедушки
23:25, 17 февраля 2022
CAS сообщил, как триметазидин мог попасть в организм Валиевой Камила Валиева Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Запрещённое вещество триметазидин могло попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой из-за лекарства, принимаемого её дедушкой. Об этом говорится в мотивировочной части решения суда, опубликованного на сайте CAS.

Представители спортсменки заявили, что она не употребляла запрещённую субстанцию преднамеренно, даже не по медицинским показаниям. Наиболее вероятно запрещенное вещество попало в её организм бытовым путём из-за её дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце и носит его с собой, — говорится в заявлении CAS.

Как сообщила мать спортсменки, дедушка регулярно возил фигуристку на тренировки, а триметазидин находился в его машине.

Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, взятая в конце декабря 2021 года, показала наличие запрещённого препарата триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил спортсменку до участия в личном Олимпийском турнире в Пекине. Он завершился в четверг, 17 февраля. По результатам короткой и произвольной программ Камила Валиева заняла четвёртое место. Чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова. Второе место завоевала Александра Трусова, третьей стала японка Каори Сакамото.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео