CAS сообщил, как триметазидин мог попасть в организм Валиевой
CAS: триметазидин мог попасть в организм Валиевой через лекарства дедушки
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:25, 17 февраля 2022
Камила ВалиеваФото: Александр Вильф/РИА Новости
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Запрещённое вещество триметазидин могло попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой из-за лекарства, принимаемого её дедушкой. Об этом говорится в мотивировочной части решения суда, опубликованного на сайте CAS.
Представители спортсменки заявили, что она не употребляла запрещённую субстанцию преднамеренно, даже не по медицинским показаниям. Наиболее вероятно запрещенное вещество попало в её организм бытовым путём из-за её дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце и носит его с собой, — говорится в заявлении CAS.
Как сообщила мать спортсменки, дедушка регулярно возил фигуристку на тренировки, а триметазидин находился в его машине.
Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, взятая в конце декабря 2021 года, показала наличие запрещённого препарата триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил спортсменку до участия в личном Олимпийском турнире в Пекине. Он завершился в четверг, 17 февраля. По результатам короткой и произвольной программ Камила Валиева заняла четвёртое место. Чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова. Второе место завоевала Александра Трусова, третьей стала японка Каори Сакамото.