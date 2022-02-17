CAS сообщил, как триметазидин мог попасть в организм Валиевой

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Выступление российской фигуристки Александры Трусовой оказалось недостаточно хорошим для американской журналистки Кристин Бреннан. Она в своём Twitter обесценила достижение спортсменки, которая на сегодняшнем выступлении показала пять четверных прыжков в произвольной программе. Бреннан заявила, что ранее такую программу уже показал американский фигурист Нейтан Чен.

При восхищении выступлением россиянки необходимо упомянуть следующее: она тренируется в том же лагере с тем же тренером, что и Валиева. Этот тренер сейчас находится под следствием, — добавила американка. Несмотря...