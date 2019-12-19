Спортивный арбитражный суд (CAS) в любое время сможет начать рассмотрение апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о признании РУСАДА несоответствующим кодексу международной организации.
Офис CAS будет открыт в течение всего рождественского и новогоднего периода, кроме 25 и 26 декабря 2019 года, а также 1 и 2 января 2020 года. Если это будет необходимо, CAS сможет открыть процедуру без промедления,
Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями WADA, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, писал NEWS.ru.
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