https://static.news.ru/photo/ea1b98e6-2280-11ea-9008-fa163e074e61_660.jpg Фото: tas-cas.org

Спортивный арбитражный суд (CAS) в любое время сможет начать рассмотрение апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о признании РУСАДА несоответствующим кодексу международной организации.

Офис CAS будет открыт в течение всего рождественского и новогоднего периода, кроме 25 и 26 декабря 2019 года, а также 1 и 2 января 2020 года. Если это будет необходимо, CAS сможет открыть процедуру без промедления, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями WADA, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, писал NEWS.ru.