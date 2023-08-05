CAS отменил решение ДАК РУСАДА и дисквалифицировал двух российских атлетов

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Денис Огарков

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил оправдательные приговоры Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и дисквалифицировал бобслеиста Юрия Селихова и легкоатлета Дениса Огаркова, передает ТАСС. В федерациях сообщили агентству, что спортсмены были наказаны после повторной проверки допинг-проб, которые были вывезены из России в апреле 2019 года.

Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил. Селихова дисквалифицировали на три года, до 30 июня 2025 года. Огаркова наказали на четыре года, он сможет вернуться в спорт 5 июля 2026 года.

РУСАДА настаивало на дисквалификации спортсменов после того, как получило информацию о наличии метаболитов стероидов в пробах, которые Селихов и Огарков сдали в период с 2013-го по 2015 год. Но в мае 2021года ДАК оправдал спортсменов, постановив, что они не могли нести ответственность за попадание допинга в организмы. РУСАДА подало апелляции в CAS, который впоследствии отменил решение ДАК и признал спортсменов виновными.

Ранее спортсмены сборной США по фигурному катанию сфотографировались с пустыми футлярами от олимпийских медалей в знак протеста против затягивания расследования дела о допинге в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Американские спортсмены выразили недовольство тем, что им приходится ждать своих медалей уже почти 1,5 года, прошедших с тех пор, как должна была состояться медальная церемония командных соревнований.