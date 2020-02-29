https://static.news.ru/photo/95a1d3e2-5aee-11ea-967d-fa163e074e61_660.jpg Ольга Вилухина Фото: Wang Haofei/Xinhua/Global Look Press

Распространение коронавируса вынудило спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне закрыть для СМИ слушания по делам российских спортсменок Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой.

Апелляции, поданные биатлонистками на решения Международного олимпийского комитета (МОК) о дисквалификации, должны рассматриваться 2 и 3 марта. На присутствии российских зарубежных журналистов на слушаниях настаивали сами спортсменки, сообщает ТАСС.

Вилухина, Зайцева и Романова завоевали серебряные награды на Олимпиаде в Сочи в составе эстафетной команды. Вилухина также стала второй в спринте. МОК аннулировал эти достижения и пожизненно дисквалифицировал спортсменок за нарушение антидопинговых правил.

Ранее NEWS.ru писал, что CAS может отложить решение по делу WADA и РУСАДА. Суд оказался «завален» письмами с вопросами по процедуре процесса и просьбами разъяснить что-либо, что значительно затормозило рассмотрение дела.