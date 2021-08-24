Царство эпатажа: именитая украинская фигуристка Баюл погрязла в треш-токе

Легендарная украинская фигуристка Оксана Баюл стала олимпийской чемпионкой в далёком 1994 году, но в последние месяцы решила подогреть интерес к своей персоне. Сначала спортсменка атаковала Татьяну Тарасову и Этери Тутберидзе, а затем объявила об отказе от украинского гражданства. Рассказываем подробнее о фигуристке и её экстравагантном поведении.

Устала, ухожу

22 августа Баюл в своём Instagram опубликовала документ о получении гражданства США. Она напомнила, что Конституция Украины не допускает второго гражданства, поэтому констатировала отказ от украинского паспорта. Своё решение фигуристка мотивировала пространной формулировкой об усталости «кому-то что-то доказывать». Баюл также предложила всем недовольным «бить её головой о бортик».

Хейтеры незамедлительно последовали призыву спортсменки, но до рукоприкладства пока не дошло. Экс-украинку затравили в комментариях, где подписчики упражнялись в остроумии, пытаясь побольнее задеть Баюл. Спортсменке предложили вернуть завоёванные под флагом Украины медали, назвали позором страны. Многие также намекали на проблемы фигуристки с алкоголем.

Оксана Баюл oksanabaiul/instagram.com

Заявление Баюл не могли обойти стороной и публичные персоны. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова дипломатично подчеркнула, что украинка взрослый человек и может принимать любые решения. Примерно в таком же ключе высказался и олимпийский чемпион Максим Траньков. Он также напомнил о том, что Баюл живёт в США много лет.

Сама спортсменка тоже не стала отмалчиваться и через пару дней после резонансного заявления пояснила своё решение.

Я всех за всё благодарю. Родилась русской, выиграла золото за Украину, а умру американкой, — написала Баюл в Instagram.

На острие атаки

Впервые за долгое время об Оксане Баюл в русскоязычном Интернете вспомнили в апреле этого года. Спортсменка набросилась с критикой на Этери Тутберидзе, обвинив её в плагиате. По мнению фигуристки, тренер украла название «Чемпионы на льду» для своего ледового шоу. Баюл напомнила, что много лет назад по США гастролировали звёзды фигурного катания, которых собрал Том Коллинз под брендом с таким же названием, как у Тутберидзе.

Эти дети даже не знают, что такое «Чемпионы на льду» и кто создал этот бренд. Том Коллинз, твой тур был многогранным, с фигуристами со всего мира. Мы всегда будем помнить, — заявила Баюл, намекая на молодость подопечных Тутберидзе.

Кроме того, Баюл решила упрекнуть в плагиате олимпийскую чемпионку Алину Загитову. По мнению спортсменки, россиянка стала победительницей Игр-2018 в платье, которое очень похоже на костюм украинки образца 1995 года.

Вылив поток претензий на Тутберидзе, Баюл не успокоилась. Она решила найти себе оппонента постарше и обрушилась на Татьяну Тарасову. Сначала спортсменка обвинила специалиста в алчности, вспомнив о том, что в 1990-е тренер обращалась к иностранным коллегам за материальной помощью после распада её театра на льду. Затем Баюл упрекнула Тарасову в неумении выстраивать человеческие отношения с подопечными, намекнув на большое количество скандальных уходов спортсменов от тренера.

Этери Тутберидзе Сергей Булкин/NEWS.ru

Тарасова же выпады Баюл пропустила мимо ушей, отказавшись их комментировать. Спортсменку такое поведение тренера, наверняка, очень разозлило, ведь целью вбросов явно была организация публичной полемики.

В последнее время Баюл всё больше стала напоминать музыканта Юрия Лозу, который в какой-то момент резко стал экспертом практически по всем темам. Фигуристка даже высказалась о скандале с судейством турнира по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, где золото завоевала израильтянка Линой Ашрам, а серебряным призёром стала россиянка Дина Аверина.

Противостояние этих спортсменок Баюл сравнила с дуэлью Евгении Загитовой с Медведевой на Олимпиаде-2018. Она отметила, что болела за последнюю.

Я теряю корни

Баюл родилась в Днепропетровске (ныне — Днепр) в 1994 году, после распада СССР приняла решение выступать за Украину. Она стала единственной олимпийской чемпионкой от этой страны на Играх-1994, а годом ранее завоевала золотую медаль чемпионата мира. В активе спортсменки также два серебра европейских первенств. Выступала Баюл в одиночном катании.

После триумфа на Олимпиаде Баюл переехала жить в США, где за хорошие гонорары стала выступать в ледовых шоу. Вместе с достойным заработком в жизнь украинки пришёл алкоголь. В 1997 году в состоянии опьянения она даже попала в ДТП, из-за чего получила условный срок. После этого случая фигуристка проходила лечение от зависимости.

Оксана Баюл Vegas Revealed/twitter.com

В 2010-м Баюл ненадолго вернулась на Украину, планировала открыть свою школу фигурного катания, но рассорилась с чиновниками, помогавшими ей в этом. Последовал скандал, взаимные обвинения и отъезд обратно в США.

Теперь беспокойная фигуристка окончательно сожгла мосты с исторической родиной. Новые обвинения и скандальные высказывания Баюл, похоже, никуда не исчезнут.