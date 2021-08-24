Царство эпатажа: именитая украинская фигуристка Баюл погрязла в треш-токе

Легендарная украинская фигуристка Оксана Баюл стала олимпийской чемпионкой в далёком 1994 году, но в последние месяцы решила подогреть интерес к своей персоне. Сначала спортсменка атаковала Татьяну Тарасову и Этери Тутберидзе, а затем объявила об отказе от украинского гражданства. Рассказываем подробнее о фигуристке и её экстравагантном поведении.
Устала, ухожу
22 августа Баюл в своём Instagram опубликовала документ о получении гражданства США. Она напомнила, что Конституция Украины не допускает второго гражданства, поэтому констатировала отказ от украинского паспорта. Своё решение фигуристка мотивировала пространной формулировкой об усталости «кому-то что-то доказывать». Баюл также предложила всем недовольным «бить её головой о бортик».
Хейтеры незамедлительно последовали призыву спортсменки, но до рукоприкладства пока не дошло. Экс-украинку затравили в комментариях, где подписчики упражнялись в остроумии, пытаясь побольнее задеть Баюл. Спортсменке предложили вернуть завоёванные под флагом Украины медали, назвали позором страны. Многие также намекали на проблемы фигуристки с алкоголем.
Заявление Баюл не могли обойти стороной и публичные персоны. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова дипломатично подчеркнула, что украинка взрослый человек и может принимать любые решения. Примерно в таком же ключе высказался и олимпийский чемпион Максим Траньков. Он также напомнил о том, что Баюл живёт в США много лет.
Сама спортсменка тоже не стала отмалчиваться и через пару дней после резонансного заявления пояснила своё решение.
Я всех за всё благодарю. Родилась русской, выиграла золото за Украину, а умру американкой, — написала Баюл в Instagram.
На острие атаки
Впервые за долгое время об Оксане Баюл в русскоязычном Интернете вспомнили в апреле этого года. Спортсменка набросилась с критикой на Этери Тутберидзе, обвинив её в плагиате. По мнению фигуристки, тренер украла название «Чемпионы на льду» для своего ледового шоу. Баюл напомнила, что много лет назад по США гастролировали звёзды фигурного катания, которых собрал Том Коллинз под брендом с таким же названием, как у Тутберидзе.
Эти дети даже не знают, что такое «Чемпионы на льду» и кто создал этот бренд. Том Коллинз, твой тур был многогранным, с фигуристами со всего мира. Мы всегда будем помнить, — заявила Баюл, намекая на молодость подопечных Тутберидзе.
Кроме того, Баюл решила упрекнуть в плагиате олимпийскую чемпионку Алину Загитову. По мнению спортсменки, россиянка стала победительницей Игр-2018 в платье, которое очень похоже на костюм украинки образца 1995 года.
Вылив поток претензий на Тутберидзе, Баюл не успокоилась. Она решила найти себе оппонента постарше и обрушилась на Татьяну Тарасову. Сначала спортсменка обвинила специалиста в алчности, вспомнив о том, что в 1990-е тренер обращалась к иностранным коллегам за материальной помощью после распада её театра на льду. Затем Баюл упрекнула Тарасову в неумении выстраивать человеческие отношения с подопечными, намекнув на большое количество скандальных уходов спортсменов от тренера.
Тарасова же выпады Баюл пропустила мимо ушей, отказавшись их комментировать. Спортсменку такое поведение тренера, наверняка, очень разозлило, ведь целью вбросов явно была организация публичной полемики.
В последнее время Баюл всё больше стала напоминать музыканта Юрия Лозу, который в какой-то момент резко стал экспертом практически по всем темам. Фигуристка даже высказалась о скандале с судейством турнира по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, где золото завоевала израильтянка Линой Ашрам, а серебряным призёром стала россиянка Дина Аверина.
Противостояние этих спортсменок Баюл сравнила с дуэлью Евгении Загитовой с Медведевой на Олимпиаде-2018. Она отметила, что болела за последнюю.
Я теряю корни
Баюл родилась в Днепропетровске (ныне — Днепр) в 1994 году, после распада СССР приняла решение выступать за Украину. Она стала единственной олимпийской чемпионкой от этой страны на Играх-1994, а годом ранее завоевала золотую медаль чемпионата мира. В активе спортсменки также два серебра европейских первенств. Выступала Баюл в одиночном катании.
После триумфа на Олимпиаде Баюл переехала жить в США, где за хорошие гонорары стала выступать в ледовых шоу. Вместе с достойным заработком в жизнь украинки пришёл алкоголь. В 1997 году в состоянии опьянения она даже попала в ДТП, из-за чего получила условный срок. После этого случая фигуристка проходила лечение от зависимости.
В 2010-м Баюл ненадолго вернулась на Украину, планировала открыть свою школу фигурного катания, но рассорилась с чиновниками, помогавшими ей в этом. Последовал скандал, взаимные обвинения и отъезд обратно в США.
Теперь беспокойная фигуристка окончательно сожгла мосты с исторической родиной. Новые обвинения и скандальные высказывания Баюл, похоже, никуда не исчезнут.