C лыжни на экран: как лыжнице Степановой диагностировали звёздную болезнь

Российская лыжница Вероника Степанова стала медийной персоной несколько месяцев назад. Спортсменка прославилась не столько победами, сколько открытостью и дерзостью в высказываниях. Такое поведение не оценила глава ФЛГР Елена Вяльбе, которая обнаружила у Степановой звёздную болезнь. Рассказываем подробнее о талантливой россиянке.

Отцы и дети

Вяльбе критически высказалась в адрес Степановой 2 апреля. Главный человек в российских лыжах заявила, что спортсменка после Олимпийских игр в Пекине ошибочно, по её мнению, выстроила приоритеты в жизни.

Некой звёздной болезнью у нас болеет, наверное, только Вероника Степанова. Я её не вижу даже. У меня периодически возникает желание позвонить ей, сказать, что вместо того, чтобы на телевизоре своим лицом, так сказать, торговать, может, лучше начать тренироваться? — заявила Вяльбе.

Функционер также поставила в пример Степановой лидера женской сборной России Наталью Непряеву и заявила, что молодая спортсменка никогда не достигнет уровня именитой соотечественницы.

Степанова не была бы самой собой, если бы оперативно не ответила наставнице. Ответ как всегда получился дерзким, но абсолютно укладывающимся в рамки приличия. Лыжница подчеркнула, что не будет вступать в публичную полемику с руководством, а доказывать свою правоту планирует на лыжне. Она также добавила, что не чувствует вины за собой.

Кроме того, Степанова решила блеснуть эрудицией и процитировала одно из произведений Ивана Бунина. «Я не червонец, чтобы всем нравиться», — заявила спортсменка. Поспорить с этим утверждением сложно, вот только без симпатии Вяльбе россиянке будет затруднительно выступать в сборной. Хотя сейчас национальная российская команда — весьма условное понятие.

Кроме того, Степанову неожиданно поддержала великая лыжница и биатлонистка Анфиса Резцова. Спортсменка посчитала высказывание Вяльбе унижением и заявила, что если бы услышала от неё подобное в адрес дочери — Кристины Резцовой, — подала бы на главу ФЛГР в суд. Со словами поддержки к Степановой обратился и комментатор Дмитрий Губерниев.

Zhang Hongxiang/XinHua/Global look Press

Звезда экранов

Так что же так разозлило Вяльбе в поведении Степановой? Конкретных обвинений по пунктам глава ФЛГР не выдвигала, так что остаётся только выдвигать предположения.

Россиянка активно ведёт страницу в Instagram (деятельность в России запрещена) и к 21 году успела набрать почти 100 тысяч подписчиков. Её чуть-чуть опережает другая звезда российской сборной — Юлия Ступак. Непряева с 80 тысячами отстаёт.

Степанова после ухода соцсети в серую зону делает там посты только на английском языке, до этого она писала и на русском, и на английском. Россиянка также активно занялась развитием аккаунтов в ВК, Telegram и даже канала на Rutube. Кроме того, спортсменка за последний месяц дважды появилась на федеральных телеканалах. Сразу после выступления на Олимпиаде она побывала в гостях у Ивана Урганта, а в середине марта сходила на спортивную версию «Пусть говорят» на канале «Матч ТВ», где высказывалась против тотального бана российских атлетов.

Такой медийной активности ни у кого из российских лыжниц, да и лыжников, нет и близко, но, может, в этом и есть изюминка Степановой? В соцсетях она часто и весьма уместно шутит, угрожает соперницам доминированием российской сборной, но при этом относится к ним с уважением, а со многими дружит. Степановой, в отличие от подавляющего большинства российских спортсменов, не мешает языковой барьер. Она также много рассуждает о необходимости повышать популярность лыжного спорта и часто сравнивает его с биатлоном.

Вяльбе можно понять, для советского поколения спортсменов такое поведение считается недопустимым. Убегающего от журналистов через забор Александра Большунова, который 364 дня в году на публике ходит с хмурым лицом, люди старой закалки принимают гораздо охотнее.

Zhang Hongxiang/XinHua/Global Look Press

Даёшь победы

В плане спортивных достижений Степанову с Большуновым сравнивать глупо. Лыжница дебютировала в основной сборной России только в этом сезоне и пока не успела собрать множество медалей. Правда, на Играх в Пекине у россиянки был свой звёздный час.

Степанову поставили на последний этап женской эстафеты, на дистанцию она уходила второй. На финише россиянка не только красиво разобралась с немкой Софи Крель, но и не подпустила к себе остальных соперниц. Сборная России завоевала долгожданное золото, а Степанова стала самой молодой олимпийской чемпионкой по лыжам в истории.

Аналогичный трюк Степанова провернула и в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехамере, которая прошла в начале декабря. Там россиянка в контактной борьбе разделалась с представительницами Норвегии и Швеции и принесла своей команде сенсационную победу. В индивидуальных дисциплинах у Степановой дела обстоят хуже: на Кубке мира она ни разу не поднималась выше десятого места, а на Играх в Пекине, помимо эстафеты, участвовала только в спринте. Там ей удалось дойти до полуфинала.

Будет очень любопытно понаблюдать за тем, будет ли Степанова прогрессировать в ближайшие годы. Правда, для этого непременно нужен допуск россиян к международным стартам.