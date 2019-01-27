Бывший вратарь сборной РФ станет игроком чемпионата Греции

Бывший вратарь сборной России по футболу Юрий Лодыгин может продолжить карьеру в греческом «Олимпиакосе».
Как утверждает To10.gr, Лодыгин уже прибыл в Афины для прохождения медосмотра и подписания контракта.
Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 года. До этого он защищал цвета греческого «Ксанти». У футболиста также есть греческое гражданство. В футболке сборной России Лодыгин провёл два матча.
Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 млн евро.
После 16 игр чемпионата страны «Олимпиакос» занимает второе место в турнирной таблице с 36 очками. Лидирует ПАОК, в его активе 44 очка.
Ранее News.ru сообщал, что голкипер может перейти в клуб английского Чемпионшипа.