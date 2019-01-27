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Бывший вратарь сборной РФ станет игроком чемпионата Греции

Юрий Лодыгин Maksim Konstantinov/Global Look Press

Юрий Лодыгин

спорт [ версия для печати ]

Бывший вратарь сборной России по футболу Юрий Лодыгин может продолжить карьеру в греческом «Олимпиакосе».

Как утверждает To10.gr, Лодыгин уже прибыл в Афины для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 года. До этого он защищал цвета греческого «Ксанти». У футболиста также есть греческое гражданство. В футболке сборной России Лодыгин провёл два матча.

Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 млн евро.

После 16 игр чемпионата страны «Олимпиакос» занимает второе место в турнирной таблице с 36 очками. Лидирует ПАОК, в его активе 44 очка.

Ранее News.ru сообщал, что голкипер может перейти в клуб английского Чемпионшипа. 


#футбол #Зенит
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