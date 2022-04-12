Бывший тренер сборной России Олег Знарок возглавит «Ак Барс»

Известный хоккейный специалист Олег Знарок в мае должен стать главным тренером казанского «Ак Барса». Как сообщает телеканал «Матч ТВ», стороны близки к достижению договоренности, а официально о назначении планируется объявить в начале мая.

Знарок имеет опыт работы в клубах ХК МВД, «Динамо» (Москва), СКА и «Спартак». Также специалист возглавлял сборные России и Латвии. В составе «Динамо» и СКА он становился обладателем Кубка Гагарина, а со сборной России выиграл чемпионат мира 2014 года и Олимпиаду – 2018.

Накануне «Ак Барс» официально объявил об уходе Дмитрия Квартальнова. В нынешнем плей-офф КХЛ казанцы уступили в первом раунде «Авангарду» в шести матчах. На аналогичной стадии дважды завершил выступление последний клуб Знарка – московский «Спартак».

В ноябре прошлого года Знарок, занимавший должность тренера-консультанта в сборной России по хоккею, покинул расположение национальной команды из-за болезни.