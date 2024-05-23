Бывший тренер «Локомотива» назвал вероятного чемпиона РПЛ Тренер Семин: у «Динамо» наибольшие шансы победить в РПЛ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Московское «Динамо» имеет наибольшие шансы стать чемпионом России в этом сезоне, потому что подопечные Марцеля Лички зависят только от себя, заявил NEWS.ru бывший тренер «Локомотива», трехкратный чемпион РФ Юрий Семин. По его мнению, шансы «Зенита» и «Краснодара» занять первое место чуть меньше, поскольку обе команды зависят от обстоятельств. Семин также отметил высокий интерес болельщиков к нынешнему сезону РПЛ.

Остался один тур. Во-первых, нужно сказать, что в этом году РПЛ очень захватывающая лига. Огромное внимание людей к чемпионату. Это самое важное. Наибольшие шансы у «Динамо», потому что они зависят только от себя. А две другие команды — «Зенит» и «Краснодар» — зависят от обстоятельств, — сказал Семин.

Ранее экс-вратарь сборной СССР, ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что российскому вратарю Матвею Сафонову не стоит идти в запас футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», так как он является лучшим голкипером страны и регулярно выступает за «Краснодар». По его мнению, такой спортсмен может быть только игроком основного состава, а не резервистом. Как считает Кавазашвили, если Сафонов перейдет во французский клуб на подобных условиях, это будет настоящей глупостью.