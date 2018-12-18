USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,248 $   Brent56.49 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C17:02
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Бывший одноклубник Овечкина будет играть за «Авангард»

Сергей Шумаков Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сергей Шумаков

спорт [ версия для печати ]

В ближайшее время омский «Авангард» объявит о подписании контракта с нападающим Сергеем Шумаковым, права на которого принадлежат ЦСКА.

Хоккеист пытался построить свою карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), подписав осенью контракт с «Вашингтоном». Однако 7 декабря «Кэпиталз» выставил Шумакова на драфт отказов.

Форвард успел поиграть в АХЛ за «Спрингфилд Тандербёрдз», но уже 13-го числа с ним расторгли соглашение. ЦСКА сохранил права на Шумакова и должен получить от омичей какую-то компенсацию за них, пишет «Чемпионат».

В «Вашингтоне» выступает сразу четверо россиян: голкипер Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов, а также форварды Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.


#КХЛ #Авангард #НХЛ
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

читайте также
спорт 17:14, 18 декабря 2018
Моуринью уехал с базы МЮ
спорт 16:54, 18 декабря 2018
Назван кандидат на пост главного тренера МЮ
спорт 16:28, 18 декабря 2018
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
спорт 16:15, 18 декабря 2018
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
спорт 16:14, 18 декабря 2018
«Ростов» поддержал уволенного Моуринью
Лента новостей
общество 17:01
ФАС оштрафовала Burger King в Москве
экономика 17:00
АСВ обнаружило «тетрадорчные» вклады на 795 млн рублей
в мире 16:59
Украинские корабли готовятся вновь войти в Керченский пролив
в мире 16:59
Именем Дональда Трампа назвали «трусливую» амфибию
общество 16:57
МИД опроверг наращивание военных сил в Азовском море
общество 16:43
МВД: хакеры похитили у россиян миллионы с помощью SMS
спорт 16:43
Мутко предрекли будущее в футболе
в мире 16:42
США могут полностью вывести войска из Сирии
происшествия 16:40
Проводницу будут судить из-за погибшей пассажирки
происшествия 16:40
Женщина с грудным ребёнком попала под машину в Саратове
в мире 16:39
Латвийские власти опубликуют секретные документы КГБ
спорт 16:35
Загитова пропустила тренировку перед ЧР
спорт 16:30
Медведева показала новую короткую программу
политика 16:29
Путин одобрил военную доктрину Союзного государства
общество 16:29
Найденные в НМИЦ трупы могут свидетельствовать о преступлении
Другие новости
спорт 16:43
Мутко предрекли будущее в футболе
спорт 16:35
Загитова пропустила тренировку перед ЧР
спорт 16:30
Медведева показала новую короткую программу
спорт 16:25
Бабушке Медведевой запретили смотреть на тренировки на ЧР
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top