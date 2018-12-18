Бывший одноклубник Овечкина будет играть за «Авангард»

https://news.ru/storage/news/8ec7878dd092240d8cbbec54352fbabf/a240aa5a-5e37-4d07-afe9-dd265a9221ed_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сергей Шумаков

В ближайшее время омский «Авангард» объявит о подписании контракта с нападающим Сергеем Шумаковым, права на которого принадлежат ЦСКА.

Хоккеист пытался построить свою карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), подписав осенью контракт с «Вашингтоном». Однако 7 декабря «Кэпиталз» выставил Шумакова на драфт отказов.

Форвард успел поиграть в АХЛ за «Спрингфилд Тандербёрдз», но уже 13-го числа с ним расторгли соглашение. ЦСКА сохранил права на Шумакова и должен получить от омичей какую-то компенсацию за них, пишет «Чемпионат».

В «Вашингтоне» выступает сразу четверо россиян: голкипер Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов, а также форварды Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.