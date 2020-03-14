https://static.news.ru/photo/f7fafc1a-6725-11ea-b165-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов Фото: Алекс Куров/NEWS.ru

Футболист Дмитрий Тарасов, экс-супруг Ольги Бузовой, не может вылететь в Италию для того, чтобы снять гипс после операции. Не так давно во время тренировочного сбора спортсмен получил перелом малой берцовой кости.

Тарасова оперировали в Италии, где три недели назад, по словам футболиста, всё было спокойно. Играть Тарасову можно будет уже через три месяца. Но для этого 23 марта ему надо будет лететь в Италию.

Но на данный момент — это нереально. Я созванивался с врачом. Хирург сказал, что прилететь у меня не получится, — рассказал Тарасов в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ .

Футболист добавил, что по прилёту он проверился на тепловизоре. Всё было на тот момент спокойно и хорошо.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ежемесячная зарплата футболиста Дмитрия Тарасова в казанском «Рубине» составляет 500 тысяч рублей. Об этом журналистам рассказал адвокат спортсмена Умалат Сайгитов.