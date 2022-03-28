Бывший игрок «Зенита» украинец Ракицкий провёл матч за харьковский клуб

Бывший футболист «Зенита» украинец Ярослав Ракицкий тренируется месте с клубом «Металлист» из города Харьков. Защитник отыграл один тайм в товарищеском матче украинской команды и турецкого «Истанбула». Об этом сообщает Tribuna.
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32-летний футболист начал сезон в составе «Зенита», но в начале марта расторг контракт с петербургским клубом.
В чемпионате России в нынешнем сезоне украинец сыграл 15 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.
Ранее нападающий «Миная» Евгений Селезнёв заявил, что Ракицкий в личном разговоре с ним уверил бывшего партнера по «Шахтеру», что никогда не вернётся в Россию.