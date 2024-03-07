Бывший игрок сборной России по мини-футболу погиб на СВО Экс-игрок сборной России по мини-футболу Москаленко погиб в зоне СВО

Фото: amfr.ru

Вячеслав Москаленко

Пресс-служба Ассоциации мини-футбола России сообщила, что бывший игрок сборной по мини-футболу, двукратный чемпион РФ Вячеслав Москаленко погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Спортсмену было 43 года. Министерство обороны России эту информацию пока не комментировало.

В зоне СВО погиб Вячеслав Москаленко. В разные годы Вячеслав, родившийся в Новосибирске в 1980 году, выступал за российские мини-футбольные клубы «Сибиряк» (Новосибирск), «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва), ТТГ-Югра (Югорск, ныне — «Газпром-Югра») и другие, — сказано в сообщении.

Москаленко завоевал титул чемпиона мира 2002 года в составе студенческой сборной России. За национальную команду он начал играть в январе 2001 года, Москаленко дебютировал в товарищеском матче против Азербайджана. В общей сложности на счету спортсмена 19 игр за сборную РФ и 10 забитых мячей. Представители Ассоциации мини-футбола России выразили соболезнования родным и близким Москаленко.

Ранее адвокат экс-главы управления МВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова заявила о его гибели в зоне спецоперации. Минобороны эту информацию не комментировало. В августе 2022 года суд приговорил Трифонова к 9,5 года колонии строгого режима за незаконное приобретение боеприпасов и взяточничество.